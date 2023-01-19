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Spor Hakan'lı Inter kupayı kaldırdı
Spor

Hakan'lı Inter kupayı kaldırdı

İtalya Süper Kupası'nda Milan'ı 3-0'lık skorla yenen Inter 7. kez şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 01:17:00 -
Hakan'lı Inter kupayı kaldırdı

İtalya Süper Kupası'nda geçen sezonun lig şampiyonu Milan ile İtalya Kupası'nı müzesine götüren Inter karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'da oynanan maçta zafer 3-0'lık skorla milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'in oldu.

Karşılaşmaya Milan; Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Giroud 11'i ile çıkarken, Inter ise Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko 11'i ile başladı.

Hakan ilk 11'de başladı

Inter'de maça 11'de çıkan Hakan Çalhanoğlu, 84. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri Federico Dimarco, Edin Dzeko ve Lautaro Martinez attı.

Inter 7. kez kupanın sahibi

7. kez İtalya Süper Kupası sevinci yaşayan Inter, bu kupayı daha önce 1989, 2005, 2006, 2008, 2010, 2021 yıllarında da kazanmıştı.

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