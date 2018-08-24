Hakan ve Özkök’ten eski patrona yalakalık! Biri göreve çağırdı, diğeri sözcülüğünü yaptı

yeniakit.com.tr Hürriyet ekibi, eski patronlarını unutamadı!.. Dün Ahmet Hakan, Türk- Amerikan İş Konseyi Başkanı olması sebebiyle, Doğan Yayın Holding Eski Başkan Vekili Mehmet Ali Yalçındağ’ı iki ülke arasındaki krizi çözmesi için göreve çağırmıştı. Bugün de bir diğer Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Yalçındağ ve Amerikan-Türk İş Konseyi Başkanı James L. Jones’un, iki ülkenin başkanları Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yolladıklarını ifade ederek harekete geçildiğini belirtti. Hakan ve Özkök, eski patronlarına “Türkiye ve ABD’nin arasını düzeltme” görevi yüklerken, bir de güzelleme çektiler.

“YENİ CAVİT ÇAĞLAR OL”

Dün, “Yok mu bir Cavit Çağlar devreye girecek?” diye soran Ahmet Hakan şunları yazmıştı:

“Rusya ile yaşadığımız uçak krizinde Cavit Çağlar devreye girmişti.

Ne yapmıştı Cavit Çağlar?

Erdoğan ile Putin arasında mekik diplomasisi yapmıştı.

Rus hinterlandındaki bütün tanıdıklarını devreye sokmuştu.

Her iki tarafın da onuruna halel getirmeyecek bir çözüm aramıştı.

Ve bayağı ince bir diplomasiyle çözümü bulmayı başarmıştı.

Sonuç?

Rusya ile barışıvermiştik!

ABD ile aramızdaki “Rahip Krizi” için de bir Cavit Çağlar bulmamız şart.

Erdoğan ile Trump arasında mekik diplomasisi yapacak...

ABD’deki bütün etkili dostlarını devreye sokacak...

Taraflardan hiçbirine hezimet havası yaşatmayan bir çözüm bulacak...

İki tarafın da krizden onurlu bir çıkış yapmasını sağlayacak...

Birinin ortaya çıkması lazım...

Ey Mehmet Ali Yalçındağ!

Hem Trump’ın tanıdığı olman hem de “Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı” sıfatını taşıman sebebiyle...

Aleyna Tilki gibi sesleniyorum sana:

Bu krizin Cavit Çağlar’ı sen olsan bari!”

“YAPICI BİR GELİŞME, TÜRK ÜSLUBU HAKİM”

Eski patronunun harekete geçtiğini belirten Ertuğrul Özkök ise şu ifadeleri kullandı:

“ŞU an iki başkanın önünde bir mektup duruyor. Mektupların altında yan yana iki imza var.

Biri Türk, öteki Amerikalı.

Biri Mehmet Ali Yalçındağ... Türk Amerikan İş Konseyi Başkanı...

Öteki General James L. Jones... Amerikan Türk Konseyi Başkanı...

İki derneğin başkanı işte bu yan yana imzaları ile Erdoğan ile Trump’a ortak bir mektup yazmışlar.

İşte imzaları da bu...

Önce mektuptaki çok önemli bir ayrıntıyı aktarayım.

Mektubun İngilizcesi “Dear Mr. President” diye başlıyor.

Merak ettim, acaba Türkçesinde bugüne kadar alıştığımız gibi “Sayın Cumhurbaşkanı” mı deniyor, yoksa “Sayın Başkan” mı... Türkçesi ise aynen şöyle yazılmış:

“Sayın Başkan...”

Mektubun ikinci özelliğine gelince...

Son derece dikkatli bir dil ve üslupla yazılmış. Yani Amerikan pragmatizminden çok Türk devleti diplomatik üslubu hâkim.

Ben diplomatik ayrıntılarını törpüleyerek, günlük dille aktarmaya çalıştım.

Bence biraz gecikmiş olsa da çok önemli ve yapıcı bir gelişme...

Çünkü, duygusal tepkileri bir kenara bırakırsak, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin kimseye yararı yok.

GAZETECİLİK İÇGÜDÜM 'BİR ŞEYLER VAR' DEDİ

BİR süre önce “Yok mu Cavit Çağlar’ın Rusya ile aramızda yaptığını yapacak biri” diye sormuştum.

Dün de Ahmet Hakan aynı soruyu sormuş.

Varmış ve devreye girmişler bile...

Dün New York Times gazetesinde, Türk ve Amerikan iş konseylerinin başkanlarının sözlerini okuyunca gazetecilik içgüdüm bana “Galiba bir şeyler var” dedi. Merak edip biraz araştırdım.

Sonunda Times’ta olmayan önemli bir ayrıntıyı öğrendim.

İki başkan ortak imzalı mektup göndermişler.

YORUM / MEKTUPTAKİ GİZLİ ENDİŞE: LÜTFEN RUBICON'U GEÇMEYİ

YİNE o devlet üslubunun biraz arkasına geçersek, görüyoruz ki bu mektupta üstü örtülü bir endişe seziliyor.

Türk ve Amerikan iş dünyası iki başkana “Lütfen Rubicon’u geçmeyin” dileğini arz ediyorlar.

NOT: Rubicon’u geçmek, adını İtalya’da bulunan nehirden alan bir deyim. Siyasette “İlişkilerde geri dönüşü olmayan bir noktayı geçmek” anlamında kullanılıyor.

MEKTUBUN METNİ / ANCAK İKİNİZ KARŞILIKLI GÖRÜŞEREK ÇÖZEBİLİRSİNİZ

MEKTUP şu cümle ile başlıyor:

“Karşılıklı destek ve işbirliği tarihimizde bugüne kadar hiç tanık olmadığımız bir krizle karşı karşıyayız.”

Özetle şöyle devam ediyor:

“Karşılıklı iki dernek olarak çok güçlü tarihi ilişkilerimizin durumundan endişeliyiz.”

“Siz iki başkan lütfen, bu konuyu şahsen karşılıklı olarak görüşünüz.”

“Ancak sizlerin liderliği ve meseleye direkt olarak el koymanız sayesinde bu sorunun tarihi ilişkilerimize daha fazla zarar vermesine engel olabilirsiniz.”

“Sorunun daha da ağırlaşmasına karşı iki tarafın bizleri bölen değil, birleştiren konulara odaklanmasının yararına inanıyoruz.”

“Türk ve Amerikan iş dünyası olarak, hükümetlerin ilişkileri daha pozitif bir zemine çıpalamaları için atacağı adımlara tam destek vereceğimizi ilan ediyoruz.”