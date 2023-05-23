Hakan Ural, edepsiz Fatih Portakal’a ağzının payını verdi!

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, Sözcü TV spikeri Fatih Portakal'ı hedef aldı. Portakal'ın bazı oy kullanan seçmene "Kör cahil" demesini eleştiren Ural mahkemede hakaret sayılmayan kelimeleri de tek tek saydı.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural son açıklamalarıyla gündeme geldi. Fatih Portakal'ın "Kör cahil diyorum. Bu şartlanmış bir beyin bunu değiştiremezsiniz. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı Togg'un önüne yatıp onu öpen bir insan... Alamayacağı bir Togg. Onun için büyük bir hayal parası yok çünkü binemeyecek ona" sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Hakan Ural da bu sözlere yayında tepki gösterdi. Ural "Bunlar bırakın taraflılığı kendi tarafının fanatiği. Bizlere seçmenlere kör cahil diyor. Ben de onların ittifakına oy atanlar kırılmasın diye o insanları kırmayın diyorum. Farkımıza bakar mısınız?" dedi.

Sunucu Fatih Portakal'ı hedef alarak ayrıca "Dün avukatımı aradım, bu Fatih Portakal kör cahil... Yalaka, yandaş, saymakla bitmeyecek anormallikler, hayatın doğal akışında sen kime diyebilirsin bunu. Fakat vahameti söylüyorum size. Benim avukatıma dedim ki; hakaretler havada uçuşuyor. Bunlar su değilmiş; Alçak, yalaka, lavuk, arsız, dönek, sefil, yardakçı, omurgasız, densiz... Normal karşılanan her şeyi benim de yapmam hakkım var. Adam kör cahil diyor, ben buna tahammül edeceğim..." dedi.



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