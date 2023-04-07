Hakan Ural, Acun Ilıcalı ile ilgili o gerçeğe dikkat çekti! Sunucu hemen araya girdi

Afetzede çocuklara moral vermek için, Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu tarafından organize edilen "Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop!" filminin ilk gösterimi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de gerçekleştirildi.

Acun Ilıcalı ve Varol Yaşaroğlu Hatay'da bulunan Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'ni ziyaret ederek filmin çocuklar için yapılan özel gösterimine katıldı. Programında o anları yorumlayan Hakan Ural'ın eski patronu Acun Ilıcalı için söylediği dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın saatine dikkat çekti

Gündemle ilgili söylediklerinden dolayı sık sık adından söz ettiren Hakan Ural, Acun Ilıcalı ile ilgili haberi izlerken saatine takıldı.

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Partneri Nur Tuğba Acun Ilıcalı'nın çocuklarla zaman geçirmesinin çok güzel olduğunu söylerken Ural da "Kolundaki saat 120 bin Euro... Konuşmuyorum" dedi. Kısa süreli duraksayan Nur Tuğba da "Allah... Tamam, geçiyorum" diyerek konuyu değiştirdi.