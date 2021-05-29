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Biyografi Hakan Ummak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?
Biyografi

Hakan Ummak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Geçtiğimiz Çarşamba günü ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde, Turhan Alp karakteriyle gündeme gelen Hakan Ummak’ın biyografisi merak ediliyor. Peki, Hakan ummak kimdir, nerede doğmuştur ve kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:14:00 -
Hakan Ummak kimdir, kaç yaşında ve nerede doğdu?

Kuruluş Osman dizisinin 60. Bölümü yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümle beraber dizi setine yeni oyuncuların katıldığı görüldü. Seyirciler, Turhan Alp karakteriyle yeni bölümde yer alan Hakan Ummak hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Hakan Ummak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Hakan Ummak, 3 Haziran 1987 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Gamsız Hayat dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Ummak, daha sonra Paramparça, Yeter, Herşey Aşktan, Kolonya Cumhuriyeti ve Hakan Muhafız gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde yer alan Hakan Ummak, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve İkizler burcudur.

Hakan Ummak hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2015 – Gamsız Hayat (Neco) (TV Dizisi)

2016 – Her Şey Aşktan (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Tayfun) (TV Dizisi)

2016 – Aşkın 5 Hali (Sinema Filmi)

2016 – Paramparça (Bülent) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sadık) (TV Dizisi)

2017 – Çekmeköy Underground (Sinema Filmi)

2017 – Kolonya Cumhuriyeti (Faruk) (Sinema Filmi)

2019 – Sefirin Kızı (TV Dizisi)

2018 – Hakan Muhafız (Can) (TV Dizisi)

 

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