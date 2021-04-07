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Biyografi Hakan Tek kimdir? Hakan Tek ne iş yapıyor?
Biyografi

Hakan Tek kimdir? Hakan Tek ne iş yapıyor?

Hakan Tek'in lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlardan sonra Hakan Tek’in ki olduğu merak edilmeye başlandı. Peki Hakan Tek kimdir? Hakan Tek nerede çalışıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 11:00:00 - 2021-04-07 11:01:30
Hakan Tek kimdir? Hakan Tek ne iş yapıyor?

Hakan Tek kimdir, nerelidir? Aslen Kayserili olan Hakan Tek'in sosyal medya hesaplarından da anlaşılacağı üzere Ankara'da üst düzey bürokratların yakın korumalığını yapıyor. İlk orta ve lise eğitimini Kayseri'de yapan Hakan Tek, polis akademisini bitirdikten sonra mesleğe ilk olarak Mardin'de başladığı iddia edilmekte.

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