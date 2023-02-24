Hakan öyle bir hareket yaptı ki... Duyan şaşırdı...
Inter forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.
Inter forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı.
Galatasaraylı olduğu bilenen ve Inter'de forma giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir harekete imza attı. Haber7'ye göre;
Adı sık sık Sarı-Kırmızılılar ile anılan Çalhanoğlu, bir taraftarın "Hakan Çalhanoğlu boştayken gelmek istedi. Galatasaray'da seçim vardı, yönetim yoktu ve Inter kaptı adamı. Adam has Galatasaraylıdır" ifadelerinin yer aldığı tweeti beğendi.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği o tweet
Inter ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun futbolu Galatasaray'da bırakmak istediği belirtildi.
PORTO MAÇINA DAMGA VURDU
29 yaşındaki oyuncu, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçına damgasını vurdu. Inter'in 1-0 kazandığı müsabakada futboluyla alkış toplayan Hakan, karşılaşmanın oyuncusu seçildi.