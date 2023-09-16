Hakan Fidan’la ilgili dikkat çeken ayrıntı! Bu yüzden gürül gürül akamıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hakan Fidan’la ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyı açıkladı. Fidan’da, “adını tam koyamadığı bir eksiklik” olduğunu belirten Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Geçen akşam İngiliz mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısını izledim Hakan Fidan’ın.

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Sorulara verdiği cevaplar iyiydi, cümleleri yerli yerindeydi, vurguları şahaneydi, konulara hâkimiyeti fevkaladeydi.

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Fakat bir eksik vardı. Adını tam koyamadığım bir eksik. Üzerinden bir türlü atamadığı MİT mahcubiyeti nedeniyle gürül gürül akamıyor gibiydi."