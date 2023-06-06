Hakan Fidan'la ilgili bomba detay! Bu, pek çok kişinin dikkatinden kaçtı

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, "Devir teslim töreninde Hakan Fidan'ın sesine odaklananlar ne söylediğini ıskalamış olabilirler" dediği yazısında çarpıcı bir detaya dikkat çekti. Güler, şunları kaydetti:

"Birçok insan Hakan Fidan'ın sesini belki de ilk kez duydu. Doğrusunu söylemek gerekirse merak da ediliyordu.

Devir teslim törenlerinin en dikkat çekici olanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hakan Fidan arasında gerçekleşti.

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İstihbarat başkanlığından Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiş olması içeride ve dışarıda farklı bir heyecan uyandırdı.

Batı başkentlerinin bazılarında özelde Yunanistan'da 'endişe' sebebi oldu.

Bugüne kadar yine istihbaratçı kimliğinden kaynaklı; birçok efsanenin öznesi oldu. Bu sebeple eminim ki kendisinin bile bilmediği yahut sosyal medyadan öğrendiği birçok kahramanlığı vardır. Lakin şüphe götürmeyecek tek gerçek şudur ki Hakan Fidan MİT tarihinin çok önemli bir ismidir. 'Tarih yazdı' dense yeridir.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın millileştirilmesinin başaktörlerindendir. Zira vaktiyle MİT içerisinde CIA'nın odaları vardı!

Vaktiyle!

MİT, Hakan Fidan'dan önce sadece Türkiye içinde faaliyet gösterirdi! Kimin evinde mevlit okunuyor, kimin eşinin başı kapalı, kim namaz kılıyor, kim hacca gitti...

Şaka gibi değil mi?

Yurtdışı ayağı yok denecek kadar zayıftı.

MİT'in bugün ulaştığı imkan ve kabiliyetleri anlatmama gerek yok sanırım.

FETÖ'nün, İsrail'in, bazı batı başkentlerinin ve yakın coğrafyamızdaki bir kısım ülkelerin sürekli hedef haline getirdiği bir isimdi.

7 Şubat MİT krizini Türk siyasi tarihinde hiçbir zaman unutulmayacak bir ihanettir. FETÖ'cü Savcı Sadrettin Sarıkaya'nın Hakan Fidan'ı tutuklama girişimi. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın o esnada ameliyat masasına yatmaya hazırlanması.

Ameliyatın iptal edilip Hakan Fidan'a 'vur emri' verilmesi ve dahası.

Niçin filmi yapılmaz hep merak etmişimdir.

MİT Tırları kumpası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kumpasın bir parçası olması...

Daha neler neler.

Şüphesiz 15 Temmuz!

Tüm bunlar karşısında yılmadan, cesaretle dik duruş sergileyen Hakan Fidan, Erdoğan'ın güvendiği hatta 'sır küpüm' dediği bir isimdir.

(Okuyanlar hatırlayacaktır bu konuda 'Sır Küpü' adında bir kitap yazmıştım).

İnsani yönü ağır basar, iyi bir aile babasıdır.

Neyse...

Biz şimdi gelelim asıl meselemize.

Devir teslim töreninde Hakan Fidan'ın sesine odaklananlar ne söylediğini ıskalamış olabilirler.

Cumhuriyetimizin yüzüncü hariciyemizin beş yüzüncü yılında diyerek başladı sözlerine.

Reisülküttab'dan da geriye, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar gitti.

Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi olarak Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınır.

Örnekleri çoğaltmak mümkün.

Hakan Fidan'ın Hariciyemizin beş yüzüncü yılına vurgu yapması bir retorikten ibaret değildir. 'Cumhuriyetin yüzüncü yılı' ifadesini yok sayıp hoplayıp zıplamasın bazıları!

Cumartesi günü Külliye'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenini bu gözle iyi okumak gerek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibiydi tören salonu. 'Dünya beşten büyüktür' diyenlerin Erdoğan öncülüğünde boy gösterdiği bir törendi.

Paşinyan bile bu karede olmak istedi.

'Türkiye Yüzyılı' içi boş bir slogandan ibaret değildir.

Devam edelim öyleyse.

'Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim'.

Hakan Fidan'ın sesine odaklanıldığı için dikkatten kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir başka bölüm de burasıydı.

Muhatapları mesajı almıştır diye düşünüyorum.

Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü...

Güvenliği...

Refahı...

Her türlü etki alanından bağımsız...

Türkiye'nin egemenliğini esas alan...

Ve son bir not.

Mevlüt Çavuşoğlu'nu da bu millet asla unutmayacak.

Çok başarılı bir dışişleri bakanlığı ortaya koydu.

Muhatabına her ayar verişinde bu millet göğsünü kabarttı.

Yolu açık olsun."