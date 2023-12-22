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Sosyal Medya Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı
Sosyal Medya

Hakan Fidan'ın "Örgüt mensupları" mesajını kimse anlayamadı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:43:00 -

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesi üzerine konuşma yaptı. Fidan’ın konuşması sık sık Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Milletvekilleri tarafından kesildi. Fidan ise bu sataşmaları konuşmasında sanki o ifadede kalmış gibi tekrar tekrar “Örgüt mensupları” diyerek yapması sosyal medyada gündem oldu. Fidan’ın bu ifadeyi kullanırken tebessüm ettiği de görüldü.

Öte yandan Fidan konuşmasında Ukrayna Savaşı'nın, konvansiyonel savaşı Avrupa kıtasına yeniden taşıdığına işaret eden Fidan, savaş devam ederken İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığını, bu yeni gelişmenin Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi ve küresel sistemi derinden sarstığını söyledi.

Suriye, Irak, Libya, Kafkaslar ve Balkanlar'daki gerginlikler ile Afrika Kıtası'ndaki darbe ve diğer siyasi krizlere dikkati çeken Fidan, bu gelişmelerin de bölgedeki tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Fidan, "Türkiye eksenli bağımsız dış politika, ülkemizi uluslararası gündemi belirleyen, kritik coğrafyalarda tesir yaratan bir aktöre dönüştürmüştür." dedi.

Stratejik hedefleri dört ana alanda sınıflandırdıklarını aktaran Fidan, "Bu hedeflerimiz; bölgesel barışı ve güvenliği güçlendirmek, yeni ittifaklar ve ortaklık mekanizmalarıyla dış ilişkilerimizin kurumsal zeminini genişletmek, bölgemizde ekonomik kalkınmayı ve refahı geliştirmek, küresel sistemin dönüşümüne tesir etmek..." diye konuştu.

Fidan, dış ilişkileri güvenlik, istihbarat, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma ve kültür dahil, bütüncül şekilde yürüttüklerini bildirdi.
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