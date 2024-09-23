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Gündem Hakan Fidan'ı protesto etmişti! Hükümet o ismin bakanlığını düşürdü
Gündem

Hakan Fidan'ı protesto etmişti! Hükümet o ismin bakanlığını düşürdü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakan Fidan'ı protesto etmişti! Hükümet o ismin bakanlığını düşürdü

Arap Birliği'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı protesto eden Suriye’nin Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad, görevden alındı. Bakanlığı düşürülen Mikdad, Esed'in yardımcılığına getirildi.

Türkiye’yi protesto eden Suriye’nin Dışişleri eski Bakanı Faysal El Mikdad, Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yardımcısı oldu.

Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad, yeni kabinenin kurulmasına ilişkin bir kararname çıkardı.

Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre, Hüseyin Arnus’un yerine başbakanlığa Muhammed Gazi el-Celali getirildi. İçişleri, savunma ve adalet bakanları ise koltuklarını korudu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Faysal El Mikdad’dan boşalan koltuğa ise yardımcısı Bessam Sebbag getirildi. Mikdad ise Esad’ın yardımcısı oldu.

Toplantıyı terk etmişti

Mikdad, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 10 Ağustos’ta gerçekleştirilen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi’ndeki konuşmasını protesto ederek toplantıyı terk etmişti.

Türkiye, söz konusu toplantıya 13 yıl aradan sonra ilk kez davet edilmişti.

El Mikdad, toplantı öncesinde Russia Today‘a verdiği demeçte, “Eğer Türkiye, Suriye ile iş birliğinde yeni adımlar atılmasını ve ilişkilerin normale dönmesini istiyorsa kuzeyde işgal ettiği Arap topraklarından çekilmelidir.” demişti.

Fidan’a protesto edişi de sorulan Mikdad, “Taleplerimiz karşılanmadığı sürece Türk tarafıyla herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır.” ifadesini kullanmıştı.

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