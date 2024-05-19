Hakan Fidan'dan pas, İbrahim Kalın'dan usta işi gol! Ve Türkiye, o bomba adımı attı

Okan Müderrisoğlu, Türkiye'nin küresel tehditler karşısındaki duruşunu ve savunma politikalarını köşesine taşıdı. Yeni kurulan Milli İstihbarat Akademisi'nin rolü ve önemi üzerine bilgiler veren Müderrisoğlu, Türkiye'nin uluslararası güvenlikteki yerini ve stratejik önlemlerini masaya yatırdı. Müderrisoğlu, Milli İstihbarat'a çağ atlatan Hakan Fidan'a ve vizyonerliği ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkürlerini ilettiği Sabah gazetesindeki dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Çok kutuplu karakteri ve artan riskleriyle, hibrit tehdit arenasına dönüşen dünya bambaşka bir noktaya gidiyor. Tankla, topla yapılan savaşların yerini, yazımların konuştuğu yepyeni mücadele yöntemleri alıyor. Küresel gelişmeleri etkileme kapasitesine sahip, orta ölçekli bir ülke olarak Türkiye, savunma ve istihbarat alanında kat ettiği mesafeyi kalıcı kılacak, ikinci nesil reformları da gerçekleştirmek zorunda. İşte bu yönüyle bakıldığında Milli İstihbarat Akademisi'nin (MİA) kuruluşuna özel olarak eğilmek gerekiyor. Evet, MİT'in desteği yadsınamaz gerçek ama MİA, sanıldığı gibi Teşkilat'a ajan yetiştirecek bir organizasyon değil. Kanımca isminin "Türkiye İstihbarat Akademisi" olarak yenilenmesi daha kapsayıcı perspektif de sunacaktır.

Dün, MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse ve ekibinden, Akademi'nin çalışma esaslarını dinledik ve hakikaten umutlandık. MİA, hem bilimsel araştırmalar yapacak hem kamu kurumlarıyla özel sektöre stratejik katkı sağlayacak hem de uluslararası alanda Türkiye patentli teori ve uygulamaların kabul görmesine öncülük edecek. Zamanla... İstihbarat konusunda çalışan, bilgi üreten, akademisyen, uzman ve yetkin kişilerden oluşan bir "istihbarat topluluğu oluşturulması" ise Türkiye'yi en üst lige taşıyacak.

(...) Bu vesile ile...

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