Hakan Fidan'dan İsrail'e sert uyarı! “Tasmalı” detayı dikkat çekti

Star yazarı Fadime Özkan, Hakan Fidan'ın İsrail'e yönelik sert açıklamalarını irdeledi. Özkan, Fidan'ın İsrail'in tasmalı bir köpek gibi davranmasının bölge için kabul edilemez olduğunu belirttiğini aktardı. Ayrıca, Batı'nın İsrail'e olan desteğinin ve bunun sonuçlarının analizini yapan Özkan, Gazze'deki katliamların Batı'nın itibarı üzerindeki etkilerini de ele aldı. İşte Fadime Özkan'ın yazısı:

“ "Artık İsrail'in tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değil".⁠ ⁠Bu tarihi cümleyi dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sarf etti. Fidan bir gün önce de Gazze'nin dünyaya açılan ve İsrail işgali nedeniyle hem kapanan hem enfekte olan Refah sınır kapısının Mısır tarafındaydı.

Coğrafyanın iki büyük gerçek gücü Türkiye ve Mısır'ın İsrail'in Batılı sahiplerine "köpeğinize sahip çıkın" demesinin manasını muhatapları mutlaka tüm derinliğiyle anlayacaktır ama onlara asıl sarsacak olanın ilk kez bu kadar açık, sert ve yerinde bir tanımlamayla ifade edilen "köpek ve sahipleri" ilişkisi olduğuna eminim.

BATI İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

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Bütün varlıklarını, iddialarını ve itibarlarını tasmasını ellerinde tuttukları İsrail için tükettiler. Bugüne kadar her hukuksuzluğu, darbeyi, işgali, terörü bir şekilde kılıfına uydurup yoluna devam eden Batı için yolun sonu Gazze'de göründü.

Son 300 günde çoluk çocuk demeden en az 50 bin sivili el birliğiyle katledip katile destek açıklamaları yapmaya devam etmenin elbet bir bedeli olacaktı.

Ortadoğu'nun hem petrolünü sömürmek hem de yüzyıllardır bulundukları yerlerden mütemadiyen kovulan Yahudileri yurt yuva sahibi yapmak için 20. Yüzyılın başında devreye soktukları alçak planla bir yüzyılı devirdiler.

Kendilerinin tasması Siyonistlerin, İsrail'in tasması onları ellerindeydi. İsrail'i bir kırbaç gibi kullanarak bölgeyi ıslak ettiler evet. İsrail de bu sayede iyice semirdi Kenan ilinde.

KUDUZ KÖPEK DOKTRİNİ

Ama en fazla işe yarayan şey İsrail eski savunma bakanlarından Moşe Dayan'ın öne sürdüğü "kuduz köpek doktrini" oldu.

Filistinlilerin evlerini bağlarını bahçelerini çalarak "siyasi kariyer" (!) yapan eski (?) teröristlerden olan Moşe Dayan İsrail'in güvenliğini sağlamanın yolunu şurada görüyordu:

"İsrail kuduz bir köpek gibi saldırgan davranmalı ki onu durdurmak için kimse yanaşamasın yanına".

İsrail'in yaptığı tam olarak budur.

Ancak gelinen noktada esir olan tasmalı köpek midir yoksa peşi sıra sürüklediği sahipleri midir yeniden bakmak gerekir. (...)”