Hakan Fidan’dan iki günlük ABD çıkarması
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 7-8 Mart’ta gerçekleştireceği ABD ziyaretinde, bölgesel ve küresel meseleler gündemde olacak.
Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunacak. Fidan’ın ziyareti sırasında düzenlenecek 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde, taraflar, geniş yelpazedeki ikili işbirliği alanlarını ilgili kurumların temsilcilerinin de katılımıyla etraflıca ele alacak. Taraflar, önemli küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında kapsamlı diyalog gerçekleştirecek. Fidan’ın Washington’a gerçekleştireceği ziyarette, ABD Senatosu üyeleriyle temaslarda bulunması ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesi bekleniyor.