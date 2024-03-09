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Gündem Hakan Fidan'dan flaş F16 ve F35 açıklaması! S-400 bahane edildi F-35'leri...
Gündem

Hakan Fidan'dan flaş F16 ve F35 açıklaması! S-400 bahane edildi F-35'leri...

Yeniakit Publisher
2024-03-09 08:59:00 - 2024-03-09 10:07:15
Hakan Fidan'dan flaş F16 ve F35 açıklaması! S-400 bahane edildi F-35'leri...

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'nin haksız yere verilmesinden vazgeçtiği F-35 ve F-16 programları hakkında açıklamalarda bulundu. S-400'lerin bahane edilerek vazgeçildiğini belirten Fidan, "buraya yapmış olduğumuz bir ulusal ödeme var, almamız gereken uçaklar var" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarını değerlendirdi.

F-16'larla ilgili siyasi sürecin tamamlandığını ve bu süreçte Biden yönetiminin bir irade koyarak Kongre'yi bilgilendirdiğini kaydeden Fidan, artık uçakların üretim ve teslimatıyla ilgili teknik süreçlerin başladığını belirtti.

Fidan, "Amerikan yönetimi burada bir irade ortaya koydu, Kongre'yi bu konuda bilgilendirdi. Kongre'den de geçti belli bir sürecin sonunda ve irade oluşturma süreci tamamlandı. Bundan sonrası aslında teknik süreç. Savunma bakanlıkları arasında ve ilgili firmalar arasında devam edecek olan bir süreç." şeklinde konuştu.

F-35 konusuna da temas eden Fidan, şunları söyledi:

"F-35 konusunda biliyorsunuz biz bu programın bir parçasıydık, daha sonra haksız yere buradan bir çıkarma söz konusu oldu, S-400 konuları bahane edilerek. Biz tekrar pozisyonumuzu koruyoruz, yani buraya yapmış olduğumuz bir ulusal ödeme var, almamız gereken uçaklar var. Türkiye tabii bu konuları geniş fikirli açık bir şekilde konuşmaya tartışmaya her zaman hazır. Geldiğimiz aşamada aslında bu konuları farklı perspektiflerle tartışabileceğimize de inanıyoruz. Amerika'nın da bu konuda açık fikirli olması lazım diye düşünüyoruz, bazı görüş alışverişleri var."
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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Şeytana güven ABD (yahudiye) güvenme derim de başka bir şey demem.

ne demek lazım

mecbur yüzümüze gülüyorlar araplar ve afrikada yalnızları oynuyor amerika ne paramızı nede f.16 ları verler ne kadar anlasma yapsakta kongreden gecsede zaten adamların f.16 ları verme süreci kac yılı buluyor
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