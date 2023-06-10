Hakan Fidan'dan art arda kritik temaslar!

MİT Müsteşarlığı görevinden Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan, peş peşe kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Lavrov, Bakan Fidan'ı görevi dolayısıyla tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (9 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Lavrov, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir.

Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de telefonda görüştü.

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Dışişleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bugün (9 Haziran) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Borrell, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.