Hakan Fidan'dan ABD'ye net mesaj: Vazgeçin
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'YPG ile çalışmaktan vazgeçin' diyerek açık açık uyardı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken’ın dikkatine getirdi.
Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetti.
Görüşmede, Türkiye’nin bölgede devam etmekte olan operasyonları çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle aramızdaki çatışmasızlık mekanizması da gündeme geldi.
Bir SİHA'mızın düşürülmesi bağlamında sözkonusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı.
Görüşmede ayrıca, NATO genişlemesi konusu da ele alındı.
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