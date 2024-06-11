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Gündem Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu
Gündem

Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-11 14:52:00 - 2024-06-11 15:02:03
Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

PUTİN KABUL EDECEK

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün içinde Hakan Fidan'ı kabul edecek.

SAAT BELLİ OLDU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in bugünkü programı hakkında gazetecilere bilgi verirken; "Devlet Başkanı Kremlin'de çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm gün görüşmeler olacak. Akşam, kesin saat söylemeyeceğim ancak muhtemelen akşam 18:00'den sonra Devlet Başkanı, çalışma ziyareti için burada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek." ifadelerini kullandı.

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