Hakan Fidan Putin görüşmesinin saati belli oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenecek BRICS+ Oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor.

PUTİN KABUL EDECEK

Kremlin'den yapılan son dakika açıklamaya göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün içinde Hakan Fidan'ı kabul edecek.

SAAT BELLİ OLDU

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in bugünkü programı hakkında gazetecilere bilgi verirken; "Devlet Başkanı Kremlin'de çalışmaya devam ediyor. Bugün tüm gün görüşmeler olacak. Akşam, kesin saat söylemeyeceğim ancak muhtemelen akşam 18:00'den sonra Devlet Başkanı, çalışma ziyareti için burada bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı kabul edecek." ifadelerini kullandı.