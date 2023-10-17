Hakan Fidan net konuştu! 'Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan...'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyecek." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Burada iki konu üzerine odaklandık. Birincisi Gazze'de şu anda devam etmek olan dramı, kuşatmanın sona erdirilmesi ve sivil halkın mümkün olduğunda etkilenmemesi için alınacak tedbirler.



Özellikle Gazze'deki nüfusa yardımların vakit kaydedilmeden ulaştırılması konusunda uluslarası kuruluşlarla ve ülkelerle yakın temas halindeyiz. Bu konuda başta Mısır olmak üzere diğer ülkelerle yakın işbirliği halindeyiz.



Gazze'de devam eden durumun son bulması için çalışmalarımız devam edecek. Bu esnada Gazze'deki dramın diğer ülkelere etkisinin azalması, Lübnan, Mısır Ürdün olmak üzere diğer ülkelerin istikrarsızlaştırılmasına yönelik etkilerin de azalması için çalışıyoruz.

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Gazze'de devam eden savaş durmalı.



Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz.



Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmalı.



Uluslararası toplum adım atmalı.



Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar da bunun göstergesi olmuştur.



Büyük savaşlar çıkabileceği gibi tarihi barışlar da çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor.



İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak.



Cidde'de yarın dışişleri bakanlarının, liderlerin de cumartesi günü olağanüstü toplantısı olacak.



Filistin için şimdiye kadarki uygulamalar çözüm olmadı. Yeni yöntemler gerekli. Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var.

Siz toprakları işgal edeceksiniz, insanları evinden kovacaksınız. Sonra oraya kendi vatandaşınızı getireceksiniz. Tanımlamalar değişmeli. Bunun adı yerleşimci değil hırsızlık.

Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti kurulmadan bölgeye barış gelmeyecek.