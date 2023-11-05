Hakan Fidan Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
İsrail'in Filistin'deki soykırımına karşı ilk günden bu yana yoğun diplomasi görüşmelerini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü.
Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor. İsrail ordusu, tam 20 gündür dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistinli sivilleri katlediyor.
Abluka altındaki Gazze'ye bomba yağarken, hastane, cami ve kiliseye düzenlenen saldırılarla can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.
Bu süreçte tansiyonun düşmesi adına ateşkes isteyen ve istemeyen ülkelerin duruşu önem arz ediyor. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert sözlerle eleştiriyor. Öte yandan Erdoğan'ın talimatıyla yurttan savaş bölgesinde yardım uçakları kalkıyor.
DHA'daki habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Fidan bugün de Mısırlı ve Ürdünlü mevkidaşları ile telefonda görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi ile ayrı ayrı yapılan görüşmede, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıların durdurulması ve ivedilikle ateşkes sağlanması için neler yapılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunulduğu belirtildi.
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