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Gündem Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor
Gündem

Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-18 09:41:00 -
Hakan Fidan KYB'ye rest çekti! Ankara'yı huzursuz eden 4 başlık kulislerde konuşuluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK ile işbirliğine giren Süleymaniye merkezli KYB yönetimini sert bir dille uyardı. Son gelişmeler sonrası Ankara'yı rahatsız eden konulara gazeteci Dicle Canova ulaştı.

Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri sonrası Türkiye terörle mücadelede dosta düşmana kararlılık mesajları verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes ya yanımızda yer alır ya karşımızda" diyerek terörle mücadelede tüm ülkelere mesaj verdi.

Fidan'ın sert uyarısı

Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün TBMM'de yaptığı konuşmasında "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse, daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" sözleri gündemde.

Peki Irak'ın Kuzeyinde yaşanan ve Türkiye'yi rahatsız eden başlıklar neler? CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği kulis bilgilerini açıkladı. Canova, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu mesajı vermesine gerek duyduğu bir süreç var. Konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük hep uyarılarda bulunduk, ve bunun sonuçları olacağının mesajını hep verdik diyor.
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Ankara'yı kızdıran başlıklar

Ankara'yı rahatsız eden başlıkların bir kısmını Dışişleri Hakan Fidan da gündeme getirmişti. O başlıklar ise şunlar...

-DEAŞ'ın bölgeden çekilmesi sonrası orada oluşan boşluk ve dönemin Kerkük valisinin PKK'yı davet edip PKK'nın Sincar'a yerleşmesi

-Celal Talabani'nin 2017'deki ölümü sonrası KYB içinde yaşanan liderlik bunalımı. Vahil ve Kubat talabani arasındaki mücadele ve kendilerini güçlendirmek adına kurduğu bağlantılar sıkıntılı.

-Kürdistan Demokrat Partisi ile, yani Erbil yönetimi ile KYB arasında arasındaki gerginlik.

-KYB'nin PKK'yı esas partner olarak görmeye başladığının tespit edilmesi.

Bunlar, Ankara için KYB konusunda daha keskin ve daha net bir bakış açısına sahip olmasını gerektirdi."

 

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Yorumlar

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

SİZLERE SORUYORUM BİR GÜN BİR SİYASETÇİ BAŞTA DIŞ İŞLERİ BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI VE SAYIN BAŞKAN ERDOĞAN DAHİ,,***** BİZLER NEDEN ,,PKK,YPG VE DAİŞ VE DĞER TERÖRÖRGÜTLERLE SAVAŞIYORUZ,, DİYECEKSİNİZ BUNLAR AMERİKANIN AVRUPANIN VE SİYONİSLERİ PARALI ASKERLERİ *** NE İSTİYORLAR VE NEDEN ORTA DOĞU ,,BUNLAR NİL NEHİRİNDEN IRAKIN FIRAT NEHRİNE KADAR BİR İSRAİL DEVLETİ KURMAK İSTİYOR,,**** BUNU IRAK HÜKÜMETİNE VE ORADA YAŞAYA KÜRT,ARAP VE TÜRKMENLERİ TEHCİR EDECEKLER YERİNE YAHUDİLERİ YERLEŞTİRECEKLER SİZLERDE BİZİM YANIMIZDA OLUN BUNLARLA BİRLİKTE SAVAŞALIM DİYECEKSİNİZ AKSI TAKDİRDE LOZAN ANLAŞMASINI DEVREYE SOKARI BU BÖLĞEYE YERLEŞİRİM ,,,, YANİ BU BÖLGE *** GAZZE GİBİ OLACAK /// BUNU ANLATACAKSINI ,,,
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