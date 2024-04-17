Hakan Fidan ile Heniye arasında sürpriz görüşme!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyaretinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar'a yaptığı ziyarette Heniyye ve heyetiyle görüştü.
Görüşmede, Gazze'ye insani yardımlar, ateşkes ve rehineler konuları ele alındı.
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