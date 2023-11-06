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Siyaset Hakan Fidan Blinken ile bir araya geldi
Siyaset

Hakan Fidan Blinken ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-11-06 11:31:00 -
Hakan Fidan Blinken ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Antony Blinken dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortadoğu turundaki Antony Blinken'la bir araya geldi.

Fidan - Blinken görüşmesinin ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye saldırıları olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyaret etmişti.

Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.
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Yorumlar

Abdullah

Bu katliamın durması için gerekirse yalvarmamız gerekiyor, artistlik yapmak sadece daha çok Filistinlinin ölümüne neden olur.

Okur

Abd li bakan protosto edilmeli,nerde stö,nerde klevya mücahitleri..
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