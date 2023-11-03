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Gündem Hakan Fidan Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya damga vurdu Bu çifte standart
Gündem

Hakan Fidan Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya damga vurdu Bu çifte standart

Yeniakit Publisher
2023-11-03 06:15:00 -
Hakan Fidan Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıya damga vurdu Bu çifte standart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de 20 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının kapalı oturumunda, "Avrupa Birliği (AB) küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı. Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standart" dedi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, "AB, küresel oyuncu olmak istiyorsa genişlemeyi jeostratejik bir mesele olarak algılamalı" dedi. Fidan, 'AB Genişlemesi ve Reformu' başlığı altında bakanlar düzeyinde yapılan toplantının kapalı oturumunda Gazze'deki insanlık dramına da değinerek, "Bazı AB ülkelerinde Filistinlilerle dayanışma gösterilerinin engellenmesi çifte standarttır" ifadesini kullandı.

 

"MÜZAKEREYİ KENDİ ÇIKARLARINA ALET ETMELERİ ÖNLENMELİ"

Fidan, AB'nin küresel düzeyde rekabet edebilmesi için farklılıklara saygı esasında daha fazla üyeye sahip olması gerektiğine işaret ederek, "Genişleme politikasının güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bazı üye ülkelerin müzakere süreçlerini kendi çıkarlarına alet etmeleri önlenmeli. Üyelik müzakerelerinin hiç sonuçlanmayan, ucu açık süreçlere dönüştürülmesi de yanlış" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ ÇİFTE STANDART"

Küresel oyuncuların çifte standarttan uzak durması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, bazı AB ülkelerinde Filistinlilere destek gösterilerinin yasaklanmasını da eleştirerek, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verenler, Filistin'de sivillerin hunharca katledilmesini protesto etmek isteyenleri ise engelliyorlar. Bu kabul edilemez bir çifte standarttır" dedi.
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