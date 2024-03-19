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Gündem Hakan Fidan 7 Şubat kirizini anlattı! Dikkat çeken FETÖ yorumu
Gündem

Hakan Fidan 7 Şubat kirizini anlattı! Dikkat çeken FETÖ yorumu

Yeniakit Publisher
2024-03-19 02:27:00 -

Milli İstihbarat Teşkilatı kumpasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "7 Şubat krizi aslında FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı niyetini belli ettiği bir şeydi." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti.

Dışişleri Bakanı Fidan, o dönem yaşananlarla ilgili ilk kez ilk kez detaylı bir açıklama yaptı.

"Kendilerini açığa çıkarttılar"

CNN Türk'te Gece Görüşü programında konuşan Fidan "7 Şubat krizi aslında FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı niyetini belli ettiği bir şeydi. Bu FETÖ'cüler her yerde kendi adamlarını içeriye sokmak gibi bir niyetleri var. Devlet içerisinde başka bir paralel devlet kurmak gibi niyetleri vardı. 28 Aralık 2011 MGK günü, Efkan Ala bey dedi ki, bizim kontrollerde bulunmamız lazım. Bizim kontrollerimiz sonucu dinleme cihazlarını bulduk. Cumhurbaşkanımız kendi kafasında ne zaman ilan edeceğini çok iyi biliyor. Biz bunu bulduk ve FETÖ'cüler de bunu öğrendi. Sonra Uludere olayı oldu ve bunu bizim üzerimize atmaya çalıştılar. Bunu ortaya çıkaran MİT'i hedefe koymaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız cuma namazı çıkışı bunlara cevap da verdi. Arkasından 7 Şubat kriziyle beni ifadeye çağırma olayı yaşandı. 2016'dan sonra FETÖ sistemden söküp atıldı. Cumhurbaşkanımızın duruşuyla bu belirli bir noktaya gidildi." dedi.
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