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Biyografi Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli? Hakan Er hangi görevlerde bulundu?
Biyografi

Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli? Hakan Er hangi görevlerde bulundu?

TCMB Emisyon Genel Müdürü Hakan Er kimdir? soruları Merek Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrılmasından sonra bir hayli merak edilmeye başlandı. Görevden ayrılan Doruk Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 15:14:00 - 2021-11-30 15:19:35
Hakan Er kimdir? Hakan Er nereli? Hakan Er hangi görevlerde bulundu?

Hakan Er kimdir? soruları Merek Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrılmasından sonra bir hayli merak edilmeye başlandı. Görevden ayrılan DorukKüçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak görev yapan Doruk Küçüksaraç bu görevden ayrıldı. Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı. BloombergHT'nin iddiasına göre Hakan Er, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Piyasalar Genel Müdürü olarak atandı. Hakan Er hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

Merkez Bankası bünyesinde Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 2019 senesinin Ağustos ayında TCMB Piyasalar Genel Müdürü olarak atanan Küçüksaraç, o tarihten bu yana görevini sürdürüyordu. 

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü görevi nedir?

Para ve kur politikalarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, ülkenin altın ve döviz rezervlerinin yönetilmesi, Genel Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin operasyonların yürütülmesi, Finansal piyasaların izlenmesi ve analizinin yapılması gibi kritik görevleri üstlenen birimdeki istifa Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı öncesinde piyasaları salladı. 

 

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