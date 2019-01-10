0553 313 94 23

Hakan Demir: Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. haftasında, Letonya temsilcisi Ventspils’i sahasında 78-63 mağlup eden Banvit'in başantrenörü Hakan Demir, "Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibariyle iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

10 Ocak 2019 Perşembe 00:17
Hakan Demir: Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz

Demir, karşılaşmanın ardından basın toplantısında yaptığı konuşmada, hafta sonu Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettiklerini ve bu maçtan sonra konsantre olmanın, hazırlanmanın biraz zor olduğunu söyledi.

Oyuncularının maçta yeterli seviyede karakter sergilediğini ifade eden Demir, "İkinci periyodun sonunda ve dördüncü periyodun başında istediğim oyunu sergilediler. Oyunun sonunu iyi bitiremesek de genel itibarıyla iyi mücadele ettik. Hedeflerimize ulaşmak için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Banvit'in Amerikalı oyuncusu Devin Oliver ise kendileri için iyi bir maç olduğunu belirterek, "Her anlamda güzel bir maçtı. Takım halinde hareket ettik. Sahada iyi bir karakter gösterdik. Böyle oynamaya devam etmeliyiz.'' ifadesini kullandı.

- Ventspils cephesi

Ventspils başantrenörü Roberts Stelmahers, Banvit’i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Türkiye’de oynamanın kolay olmayacağını beklediklerini ifade eden Stelmahers, "Burada oynamak gerçekten zor. Banvit'e karşı yeterince agresif ve sert olmaya çalıştık. Oyunu ilk yarı kontrol etmiş olsak da ikinci yarı geçiş hücumlarında çok sayı yedik. Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı. Çok fazla top kaybı yapıp çok fazla hücuma izin verdik. Banvit’i tebrik ederim. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 00:17
  1. Balıkesir
  2. Bandırma
  3. Banvit
  4. Maçın ardından
  5. Ventspils

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak Tepki Platformu kuruldu
    1. Ortak Tepki Platformu kuruldu
    2. Eski vali 7 yıl hapis cezası almıştı!..
    3. Vicdansız dolandırıcılar şehit..
    4. İsrail'le normalleşme Allah’a ihanettir
    5. Türkiye tarihinde bir ilk! Rus kadın..
    6. Piyasa güne artı rezervle başladı
    7. Gram altın güne düşüşle başladı
    8. Trabzon'da eğitime kar engeli
    9. Borsa güne yatay başladı
    10. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan..
    12. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ..
    13. Bursa'da operasyon! İş adamları..
    14. Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    15. Karda antrenman yaparak Sarıkamış..
    16. Gerede'nin tarihi yapıları ayağa..
    17. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    18. Taşlar bağlanmış, köpekler serbest!
    19. Adana'da terör örgütü YPG/PKK..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek