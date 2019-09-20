Hakan Çetinkaya kimdir? Hakan Çetinkaya Mardin Emniyet Müdürü mü oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı kararname ile Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Batman, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep il emniyet müdürleri değişti. Mardin Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya oldu. Değişik tarihlerde ülkemizi temsilen iki buçuk yıl yurtdışında görev yapan Hakan Çetinkaya Mart 2015 tarih yayınlanan karaname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Peki Mardin Emniyet Müdürü olan Hakan Çetinkaya, nereli ve kaç yaşında? Hakan Çetinkaya hangi görevlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Güneydoğu'daki 9 kentin 8’inin emniyet müdürünü değiştirdi. Emniyet müdürü değişen iller arasında Diyarbakır da var. Diyarbakır’a atanan Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, FETÖ’nün Konya’daki hücre yapılanmasına darbe vuran ve sosyal medyada örgüt üyelerinin hedefindeki isim. Mardin’in yeni emniyet müdürü Hakan Çetinkaya ise, terörle mücadele geçmişi olan, yurtdışı tecrübesi bulunan bir isim olarak dikkat çekmektedir.

Hakan Çetinkaya kimdir?

Hakan Çetinkaya, 1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise Öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra 1990

yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Malatya PMYO Müdürlüğü kadrolarında muhtelif rütbelerde görev yaptı. Değişik tarihlerde Ülkemizi ve teşkilatımızı temsilen iki buçuk yıl yurtdışında görev yapan Hakan Çetinkaya 05.03.2015 tarih ve 2015/217 sayılı karaname ile Muğla İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.