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Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Son günlerde Süper Lig takımları ile de adı anılan Hakan Çalhanoğlu'nun Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olacağı öğrenildi.

11 Ocak 2019 Cuma 12:21
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

İtalya'nın Milan takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Bundesliga'ya dönmesi için yoğun çaba sarf eden Leipzig, Milan'la ön protokol anlaşmasına vardı.

İtalyan basınından Calciomercato, söz konusu anlaşmanın 20 milyon euroya ek olarak bonuslarla birlikte sağlandığını yazdı.

Özellikle geçen sezon kendisi üzerinde büyük emeği olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun bu konudaki fikrini almak isteyen Çalhanoğlu'nun, kendisine ihanet eder bir pozisyona düşmemek adına ilerleyen günlerde Gattuso ile masaya oturacağı öğrenildi.

Gattuso gitmesine karşı

Milan ile Leipzig arasında uzun süredir devam eden görüşmelerin önündeki en büyük engel olarak gösterilen Gattuso'nun ise, "Milan'da çalıştığım sürece Çalhanoğlu da burada kalacak" görüşünü sürdürdüğü kaleme alındı.

TM Dijital Haber Merkezi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:21
  1. İtalya
  2. Milan
  3. Hakan Çalhanoğlu
  4. Bundesliga
  5. Gennaro Gattuso

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