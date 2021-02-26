Hakan Çalhanoğlu'nun takımı turladı
Milan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı ve tur atladı.
İtalyan temsilcisi AC Milan, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Kırmızı-Siyahlılar, deplasman golü avantajıyla rakibini eledi ve 16 takım arasında yer aldı. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıkarken 90 dakikada görev yaptı.
Milano ekibi 9.dakikada Kessie'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti, konuk ekip Kızılyıldız 24.dakikada Ben Nabouhane ile skoru 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca turu geçen Milan oldu.