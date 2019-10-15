Hakan Çalhanoğlu’ndan İtalyanlara sert tepki!

Türkiye ile Fransa arasında 1-1 sonuçlanan maçın ardından oyuna ikinci yarıda giren Hakan Çalhanoğlu'ndan açıklamalar geldi.

Milli futbolcu, maçın ardından İtalyan basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara sinirlendi. Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "İtalyanlar maçın ardından konuyu hemen politikaya bağladı. Politika ayrı, futbol ayrı. Bizim ülkemiz işte böyledir. Hiçbir zaman yıkılmaz, hep ayakta dururuz. Birbirimize her zaman yardımcı oluruz. Biz böyle ülkeyiz. Fransa maçında da takım olarak çok iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Milan’dan ayrılacağı iddia edildi

İtalyan basını, Fenerbahçe teklifini kabul etmeyen, Milan ve Torino takımları arasında sıkı transfer görüşmelerine rağmen takımında kalan Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkardı. Calciomercato, milli oyuncunun Ocak ayındaki transfer döneminde takımından ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu iddia etti.