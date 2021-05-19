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Spor Hakan Çalhanoğlu'na 28 milyon Euro'luk teklif!
Spor

Hakan Çalhanoğlu'na 28 milyon Euro'luk teklif!

Milan'da forma giyen tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda Katar'dan astronomik bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 16:33:00 -
Hakan Çalhanoğlu'na 28 milyon Euro'luk teklif!

Milan ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Hakan Çalhanoğlu'na İngiltere ekipleri de ilgisini göstermeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcuya sürpriz bir teklif de Katar'dan geldi.

Hakan Çalhanoğlu'na Katar'ın Al Duhail takımı talip oldu. SkySports'un haberine göre, Al Duhail milli futbolcuya yıllık 8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme teklif etti. İmza parası olarak 8 milyon Euro teklif eden Katar kulübü gelecek hafta yıldız futbolcunun menajeriyle görüşecek.

Haberde 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, Milan ile görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Sözleşmesi 31 Haziran'da sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon Milan formasıyla 42 maça çıktı ve 9 gol 11 asist üretti.

Kaynak: NTV Spor

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