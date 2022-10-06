Hakan Çalhanoğlu için sürpriz gelişme!

Inter, sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni kontrat yapmak için harekete geçiyor. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu en son Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı şık bir gole imza atıp takımına galibiyeti getirmişti.

Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor. Çizme basını yıldız futbolcu ile sözleşme yenileceğini duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milano temsilcisinin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında Hakan'ın temsilcisi ile yeni sözleşme için bir araya geleceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Inter'in kötü sürprizlerden kaçınmak adına yeni kontrat hamlesini erken yapmak istediği aktarıldı.

Akşam'a göre; Inter'in, şu an yıllık 5 milyon euro kazanan milli futbolcumuz ile ekonomik olarak anlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaz aylarında Premier Lig temsilcileri Everton, Nottingham Forest ve Newcastle United'dan teklifler aldığı ancak Inter'de kalmak için bu teklifleri geri çevirdiğinin hatırlatıldı.



