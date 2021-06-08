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Biyografi Hakan Ayık kimdir? Hakan Ayık yakalandı mı?
Biyografi

Hakan Ayık kimdir? Hakan Ayık yakalandı mı?

Avustralyalı yetkililer, FBI ile ortak düzenledikleri küresel bir operasyon kapsamında, organize suç örgütleri arasında yaygın olan An0m adlı bir mesajlaşma uygulamasının kontrolünü ele geçirdi. Avustralya basını, uyuşturucu baronu Hakan Ayık'ın bilmeden operasyonda yetkililere yardım ettiğini yazdı. Peki Hakan Ayık kimdir? Hakan Ayık yakalandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:04:00 - 2021-06-08 16:04:52
Hakan Ayık kimdir? Hakan Ayık yakalandı mı?

18 ülkede yüzlerce suç örgütü üyesinin yakalanmasını sağlayan operasyonda, Interpol tarafından aranan ve Türkiye'de yaşadığı iddia edilen mafya lideri Ayık'ın farkında olmadan rol oynadığı açıklandı.

41 yaşındaki Hakan Ayık, dünyanın sayılı uyuşturucu baronlarından biri olarak biliniyor. Hakkında uluslararası polis teşkilatı Interpol’ün de yakalama kararı bulunan Ayık hakkında New South Wales (Yeni Güney Galler Eyaleti) Yüksek Mahkemesi dava açmıştı. Avustralya ve Avrupa ülkeleri polisi ve ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen operasyon sonucunda Avustralya, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu’da küresel narkotik ticaretine karışan şüphelilerin yakalandığını açıklandı.

Hakan Ayık, 2010'da Tayland'ın Bankok kentinden Avustralya'ya 174 kilo uyuşturucu eroin kaçırdığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hakan Ayık, 10 yıl önce Kıbrıs’ta yakalanmış ancak bir süre sona kefaletle serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sırra kadem basan Ayık, en son Hindistan’da kurduğu uyuşturucu laboratuvarı ile adından söz ettirmişti. Ayık, sahibi olduğu lüks spor otomobillere ilgisi ile de biliniyor.

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