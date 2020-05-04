  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da hareketlenme bekliyoruz”

Korona virüs salgınının bütün sektörleri olduğu gibi inşaat ve otomotiv sektöründe da hızlı bir daralmaya yol açtığına dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, devletten vergi ödemelerinde kolaylık beklediklerini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:27:00 -
Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da hareketlenme bekliyoruz”

Korona virüs salgınının bütün sektörleri olduğu gibi inşaat ve otomotiv sektöründe da hızlı bir daralmaya yol açtığına dikkat çeken Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, devletten vergi ödemelerinde kolaylık beklediklerini dile getirdi.


Faaliyet gösterdikleri inşaat ve otomotiv sektörün içinde bulunduğu duruma ilişkin İHA’ya değerlendirmelerde bulunan Hakan Ayaz, Türkiye ve dünyada ekonomik göstergeleri bir anda değiştiren Korona virüs etkisinin ne zamana kadar devam edeceği konusunda kimsenin kesin bir şey söyleyemediğine dikkat çekti. Dünya genelinde bütün sektörler gibi inşaat ve otomotiv sektörünün de süreçten olumsuz etkilendiğini, dolayısı ile Türkiye’de de satışların düştüğünü kaydeden Ayaz, “Yaşanan bu sıkıntıların atlatılabilmesi için hükumetin sektöre ciddi destekler sağlaması gerekir. Bu destekler sadece kredilere yönelik değil, vergilerin ertelenmesi, gerekirse tamamen silinmesi şeklinde de olabilir. Ayrıca sektörden ekmek yiyen emekçilerin de unutulmaması gerekir. Korona etkisinin yaz aylarında biraz daha azalacağını ve Temmuz-Ağustos aylarında, eski günlerdeki gibi olmasa da gözle görülür bir toparlanmanın olacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı