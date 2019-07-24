Hakan Atilla İstanbul'a geldi ABD'de cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı. İstanbul'a indi Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı. Atilla'yı taşıyan uçak 11:30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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