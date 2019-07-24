Hakan Atilla İstanbul'a geldi
ABD'de cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.
İstanbul'a indi
Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı. Atilla'yı taşıyan uçak 11:30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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