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Hakan Atilla İstanbul'a geldi

ABD'de cezaevinden tahliye edilen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
Hakan Atilla İstanbul'a geldi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu yetkililerince New York JFK Havalimanı'na getirilen Mehmet Hakan Atilla, THY'ye ait "TK-02" sefer sayılı İstanbul Havalimanı'na giden uçakla 19.05'te ABD'den ayrıldı.

İstanbul'a indi

Hakan Atilla'yı havalimanından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş uğurladı. Atilla'yı taşıyan uçak 11:30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Hakan Atilla
  4. New York JFK Havalimanı

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  • hasanhasan49 dk önce
    götürdükleri nasıl gelecek geri

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