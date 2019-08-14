HAK sistemi İslam dünyasına tanıtılacak 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Helal Zirvesi'nde HAK sistemi tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenen Dünya Helal Zirvesi, 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ‘Tüm Nesiller İçin Helal: Ailenin ve Gençliğin Önemi’ temasıyla İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvede Ticaret Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) belgelendirme ve akreditasyon alanında uygulamayı planladığı yeni sistem, İslam dünyasına tanıtılacak. Zirveyle aynı tarihlerde başlayacak ve bitecek olan İİT Helal Fuarı’nda da yarışmalar, çalıştaylar ile firmadan firmaya (B2B) görüşme programları yapılacak.

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