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Aktüel HAK-İŞ'ten Yemen'e yardım eli
Aktüel

HAK-İŞ'ten Yemen'e yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-08-20 15:53:28 -
HAK-İŞ'ten Yemen'e yardım eli

ANKARA (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yemen'e götürdükleri yardımlarla çoluk çocuk, genç yaşlı herkesin yüzünü güldürdüklerini bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada, iç karışıklık ve savaş yaşanan Yemen'e Kurban Bayramı öncesinde yaptıkları yardımlar hakkında bilgi verdi.

Yemen halkının yüzünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği mutluluğu yaşadıklarını kaydeden Arslan, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların yanında olmayı hem insani hem de vicdani bir görev olarak görmeye ve bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Arslan, İstanbul Valiliğinin izniyle, yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yemen'e Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği'ne de teşekkür etti.

- 1900 aileye sıcak yemek ulaştırıldı

HAK-İŞ'ten yapılan açıklamada, Yemen'in Taiz şehrinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 100 adet gıda kolisi ulaştırıldığı, 700'den fazla ihtiyaç sahibi ailenin bu yardımdan faydalandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Taiz şehrinde yaşayan 440 kişiye temiz su ulaştırıldı. 88 araba su ile 440 ton su dağıtıldı. 2 bin 640'dan fazla ailenin temiz suya erişmesi sağlandı. Marip şehrindeki aşevlerinde gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımı yardımlarıyla 1900 aileye yemek ulaştırıldı."

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