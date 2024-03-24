Hak İş'ten Gazzeli mazlumlara yardım eli! 'Filistin'in yaralarını birlikte saralım'

Arslan yardım malzemelerini Filistinli masumlara ulaştırdıklarını ifade ederek, "Yardım paketlerimizi Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yoksullara doğrudan ulaştırmayı başardık. Yardımlarımızı doğrudan ulaştırmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bağışlarıyla Gazzeli kardeşlerimize umut olan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Ama daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir kez daha Filistin için Haydi HAK-İŞ, 'Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz” çağrısında bulunan Arslan, şunları söyledi:

“Siyonist İsrail Devleti uluslararası hukuku hiçe sayarak, sistematik bir şekilde tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de soykırım yapmaktadır. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de, özellikle de Gazze’de yaşanan katliamı en güçlü şekilde kınıyoruz. Terör devleti İsrail’in yıllardır süregelen işgal politikasına karşı dost ve kardeş Filistin halkının haklı direnişinin daima yanında olduğumuzu ve yanında olmaya devam edeceğini bir kez daha güçlü bir şekilde ifade ediyoruz.

HAK-İŞ olarak, sadece kınamakla yetinmiyoruz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla, günlerdir aç-susuz, ilaç ve her türlü insani yardımdan mahrum bırakılan Gazzelilere ulaştırılmak üzere üyelerimizin katılımına yönelik bir yardım kampanyası başlattık. İlk etapta, 5 milyon TL tutarındaki yardımlarımızı, Filistin ve Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay’ına 25 Aralık 2023 tarihinde teslim ettik. Türk Kızılay’ı tarafından bölgede acil ihtiyaç duyulan gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerimiz, Mersin Limanı’ndan Mısır El Ariş Limanı’na oradan da Mısır Refah Kapısı’ndan Filistin Kızılay’ına teslim edildi.

Yardım paketlerimizi Gazze’de, Kudüs’te Batı Şeria’daki çocuklara, kadınlara, yoksullara doğrudan ulaştırmayı başarmanın ve bu alanda ilk sivil toplum örgütü olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci etap yardım paketlerimizi de hazırladık. 1.500 adet gıda yardım paketimizi yine Türk Kızılay’ı vasıtasıyla bölgeye ulaştıracağız. Her birisi 1.000 TL’lik gıda paketlerinden oluşan yardımlarımız Ramazan ayı içerisinde inşallah Gazze’deki kardeşlerimize ulaşacak.

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Bir sivil toplum örgütü olarak sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyor ve Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bağışlarıyla Gazzeli kardeşlerimize umut olan tüm teşkilat mensuplarımıza, uluslararası sendikal hareketin temsilcilerine, gönlü Filistin için atan her bir kardeşimize teşekkür ediyoruz. Daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bir kez daha Filistin için ‘Haydi HAK-İŞ, Filistin’in Yaralarını Birlikte Saralım, Sen de Bağış Yap, Filistin’e Yardım Elini Uzat’ diyoruz."