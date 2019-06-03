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HAK-İŞ'ten 23 Haziran açıklaması: Bunlar CHP’nin vaadi değildi!

Yeniakit.com.tr’ye konuşan HAK- İŞ Genel sekreteri Osman Yıldız, AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelere ilişkin açıklamasında, “Sendikal değişiklikler, işte çıkarmalar onların vaatleri, sözleri değildi. Ama bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bundan dolayı Türkiye'nin demokrasisi, geleceği açısından üzüntü duyuyoruz.” dedi. Yıldız 23 Haziran seçimlerinin bu nedenle önemli olduğuna değinerek, “Geleceğimizi doğru yerlerde aramalıyız.” ifadelerini kullandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 17:00

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, yeniakit.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. “Nerede bir sorun varsa HAK-İŞ olarak biz o sorunun yanında yer aldık" diyen Yıldız, “Türkiye'nin geleceği ile ilgili tüm süreçlerde yer almaya devam edeceğiz. Biz sorunların çözümü konusunda eskiden beri çözüm üreten, aktif olan bir konfederasyonuz. Referandumlarda görev aldık, taraf olduk. Türkiye'nin geleceği için zor sorunların altına imza attık. Türkiye'de yerel seçimler yapıldı. Bu seçimlerde de Türkiye çapında kampanya yaptık. Çalışma hayatının sorunlarını, siyasetçilerimize, yerel yöneticilerimize birebir anlattık.” ifadelerini kullandı.

'CHP'nin vaatleri bunlar değildi'

31 Mart seçimlerine ilişkin de değerlendirmeler yapan Yıldız, “Seçimler sonrasında bazı belediyelerin Millet İttifakı'na geçmesiyle iddia ettiklerinin aksine işçilere yönelik, sendikal örgütlere yönelik farklı ve yanlış şeyler yaptıklarını gördük. Bundan üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sendikal değişiklikler, işten çıkarmalar onların vaatleri, sözleri değildi. Ama bunları hızlı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bundan dolayı Türkiye'nin demokrasisi, geleceği açısından üzüntü duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

'İstanbul'un geleceğini doğru yerde aramalıyız'

23 Haziran İstanbul seçimlerinin önemine değinen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

Önümüzdeki İstanbul seçimi çok önemli. Bu noktada oy kullanacak İstanbullulara ciddi sorumluluklar düşüyor. Geleceğimizi doğru yerlerde aramalıyız.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. HAK-İŞ
  4. Osman Yıldız
  5. yeniakit

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