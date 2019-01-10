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Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler için ek zam talebi

Hak-İş ve Türk-İş yönetimi, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçilerin enflasyon karşısında korunması adına ek zam talebinde bulundu.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:44
Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler için ek zam talebi

 Ankara 

Hak-İş ve Türk-İş yönetimi, kamuda sürekli işçi kadrosuna alınan taşeron işçiler için ek zam talebinde bulundu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışırken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk-İş yönetimi ise altışar aylık dönemler için yüzde 4 uygulanan ücret zam oranının yükseltilmesi talebiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yolladı. Genel Başkan Ergün Atalay ve Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar imzasıyla hazırlanan mektupta şu ifadelere yer verildi: "Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ve 31 Ekim 2020'ye kadar uygulanacak toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerine göre ücret zammı altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4 oranında olmaktadır. Aylık ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı, sorumluluk primi ile yıllık ödenen öğrenim, bayram yardımı benzeri ödemeler de düşük tutarda belirlenmiş ve üç yıllık dönem boyunca da sabit tutulmuştur. 2018 yılı sonunda tüketici fiyatları endeksindeki artış yüzde 20,30 oranında gerçekleşmiştir.

Orta Vadeli Program'a göre, öngörülen TÜFE yıl sonu değişim oranı ise 2019 yılı için yüzde 15,90 ve 2020 yılı için yüzde 9,80'dir. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ailelerinin beklentisi 'Ücretli çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözünün yerine getirilmesi ve geçim şartlarının iyileştirilmesidir."

Mektupta, başta Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) olmak üzere kapsam dışında kalan iş yerlerinde çalışan sınırlı sayıdaki işçinin de yapılacak benzer bir düzenlemeyle sürekli işçi kadrosuna geçirilmeyi beklediği de vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:44
  1. Ankara
  2. Hak-İş
  3. Türk-İş
  4. taşeron işçiler
  5. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  6. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Genel Başkan Ergün Atalay
  8. Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar
  9. Yüksek Hakem Kurulu
  10. Orta Vadeli Program
  11. TÜFE
  12. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

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