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Aktüel Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "esnek çalışma" açıklaması:
Aktüel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "esnek çalışma" açıklaması:

"İtirazlarımızın dikkate alınmasından mutluluk duyduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal diyaloğa verdiği önem için, AK Parti ve MHP'ye çalışanların taleplerini dikkate alarak maddeleri geri çektikleri için teşekkür ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:26:09 -
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan "esnek çalışma" açıklaması:

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, esnek çalışmaya dair maddelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) geri çekilmesinden dolayı teşekkür etti.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde yer alan ve çalışanların hak kaybına neden olacak düzenlemeleri içeren maddelere başından itibaren itiraz ettiklerini hatırlattı.

Girişimleri ve çabaları neticesinde, torba kanun teklifinden esnek ve belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarıldığını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal diyaloga verdiği önem için, AK Parti ve MHP'ye çalışanların taleplerini dikkate alarak maddeleri geri çektikleri için teşekkür ediyoruz. Bu sürece katkı sağlayan CHP ve diğer partilere de teşekkür ediyoruz. Ayrıca, üyesi olduğumuz ITUC ve ETUC'a da bize gösterdikleri dayanışma için teşekkürlerimizi iletiyoruz."

Türk-İş ve DİSK ile gösterdikleri ortak kararlılığın öneminin ortaya çıktığını ifade eden Arlan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlgili teklifin TBMM gündemine gelmesinden itibaren sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmemesinin en temel problem olduğunu dile getirmiştik. Yaşadığımız sorunu yine sosyal diyalog mekanizmasını işleterek çözdük. Bundan sonra da çalışma hayatına ilişkin yapılacak düzenlemelerin, sosyal diyalog mekanizması işletilerek hayata geçirilmesi, en temel beklentimiz. Çalışanların hak kayıplarına neden olacağını düşündüğümüz söz konusu maddelerin geri çekilmesi konusunda bizlere destek veren, emek veren bütün kesimlere teşekkür ediyoruz."

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