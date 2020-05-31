Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan BM'ye "Filistin" mektubu:

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İsrail Filistin'e yapılan insani yardımları engellememeli ve hastalara uyguladığı çifte standardı terk etmelidir. Filistinlilere yönelik siyasi tutuklamalar ertelenmeli ve Filistinli esirlerin bulunmuş olduğu cezaevlerinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin sağlanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen Filistin halkına yönelik ayrımcılığa dikkati çekti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanlığını da yürüten Mahmut Arslan, mektubunda, Filistinlilerin Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendiğini belirtti.

İsrail'in uyguladığı hukuksuz ambargo nedeniyle Gazze'de durumun giderek kötüleştiğini ve bölgede bir insani felaketin yaşandığı ifade eden Arslan, Guterres'e, Gazze'deki acil duruma müdahale edilmesi yönündeki talebi iletti.

İşgalci İsrail'in Filistin devletine uyguladığı ambargonun acilen kaldırılmasını ve Gazze'ye acil yardım yapılmasını isteyen Mahmut Arslan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Bütün uluslararası resmi raporlara göre, devam eden abluka nedeniyle ekonomisi çökme eşiğinde olan Gazze'de işyerlerinin kapanması nedeniyle çalışanların çoğu işini kaybetmiştir. Batı Şeria bölgesindeki Filistinli işçilere yönelik kısıtlamalar devam etmektedir. Belediyeler, temizlik ve dezenfektan hizmetlerini yerine getirememektedir. Salgın sürecinde bütün ülkelerde kısmi aflar çıkarılmasına ve tutuklamalar ertelenmesine rağmen, İsrail hapishanelerinde halen 5 bin Filistinli mahkum bulunmaktadır. İsrail 1948'den bu yana 17 bini kadın, 50 bini çocuk toplam 1 milyon kişiyi tutuklamıştır. Filistinli esirlerin bulunduğu hapishanelerde, mahkumların sağlık durumlarından endişe etmekteyiz. İsrail hapishanelerinde 5 binden fazla Filistinli, doğru tedbirlerin alınmadığı, sağlık koşullarının hiçe sayıldığı hapishanelerde haksız yere tutulmaktadır."



- "İsrail'e karşı yetkinizi kullanmanızı talep ediyoruz"



Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak bütün dünyayı İsrail'in zulmü ve çifte standardını kınamaya ve beraber hareket etmeye davet ettiği mektubuna, şöyle devam etti:

"İsrail Filistin'e yapılan insani yardımları engellememeli ve hastalara uyguladığı çifte standardı terk etmelidir. Filistinlilere yönelik siyasi tutuklamalar ertelenmeli ve Filistinli esirlerin bulunmuş olduğu cezaevlerinde Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin sağlanmasını talep ediyoruz. İşgalci İsrail devletini, göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla Filistin halkını kendi topraklarında temel insani haklarından mahrum bırakan, kanunlara ve uluslararası toplum iradesine ters düşen tavrını bir an evvel bırakması çağrısında bulunuyoruz. İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yönelik uyguladığı hukuksuz, zalimane muameleyi şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim.

BM Genel Sekreteri olarak sizi, İsrail Hükümeti'nin Filistin'de yaptığı hukuksuz ve gayriinsani saldırganlığı durdurmaya, baskılarını sonlandırmaya ve İsrail'in Kovid-19 salgınından etkilenen Filistin halkına yönelik ayrımcı muameleyi bırakmasına yönelik yetkinizi kullanmanızı talep ediyoruz."