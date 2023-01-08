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Aktüel "Hak, hukuk, adalet" diyen şarlatanlara gelsin! Yaşar Kaplan'ın askeri cezaevinde gördüğü muamele
Aktüel

"Hak, hukuk, adalet" diyen şarlatanlara gelsin! Yaşar Kaplan'ın askeri cezaevinde gördüğü muamele

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat sürecinin en koyu dönemlerinde Yeni Akit Gazetesi'nde yazarlık yapan Yaşar Kaplan'ın vefatı dolayısıyla bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 11:12:00 -
"Hak, hukuk, adalet" diyen şarlatanlara gelsin! Yaşar Kaplan'ın askeri cezaevinde gördüğü muamele

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "28 Şubat mazlumu Yaşar Kaplan ağabeyi de kaybettik" başlıklı yazısında Yaşar Kaplan'ın 28 Şubat sürecinde askeri cezaevinde gördüğü insanlık dışı muameleleri anlattı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

28 Şubat darbesinin mimarları cezaevinde gün sayarken..

Daha doğrusu, aldıkları mahkumiyet kararının sonucu olarak ömürlerini cezaevinde tamamlamaları gerekir iken, hala güçlerini tam olarak kaybetmemiş olmalılar ki, zulmettikleri dindar insanların eli ile çıkarılacak tahliye amaçlı düzenlemeleri beklerlerken..

28 Şubat’ta zulmedilen bir ismi daha kaybettik..

Yaşar Kaplan ağabey, 28 Şubat sürecinin en koyu dönemlerinde, gazetemizde yazarlık yapıyordu..

Şehid başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nun “Türkiye İran olmaz. Türkiye Cezayir olmayacak. Türkiye’nin Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz.” sözlerinde hedef alınan, askeriye içindeki bir grup darbecinin, mezhepsel bir oluşum içinde olduklarına dair iddiaların tartışıldığı dönemlerdi..

Onları hedef alarak şehid başkan Yazıcıoğlu, “Türkiye’nin Cezayir olmayacağını, İran olmayacağını” belirtiyor..

Ama birileri, Suriye’deki % 10’luk azınlığın (Nusayri azınlığın), % 80’lik çoğunluğu (Sünni çoğunluğu) yönetmesindeki gibi, mezhepsel bir dikta rejimi örneği Türkiye’de hayata geçirilmek istenirse, ona da kendilerinin izin vermeyeceğini ifade ediyordu..

Tam o günlerde, askeriye içindeki bazı yapılanmalar ile ilgili iddialar, Yaşar Kaplan abi tarafından köşesine taşınmıştı..

Bugünlerde “Biz ne yaptık ki? Biz Erbakan hükümetine baskı uygulamadık ki? Biz gazetecileri hiçbir baskı uygulamadık ki?” diyen 28 Şubat darbecilerinin hışmı ile, Yaşar Kaplan ağabey gözaltına alındı..

Tutuklandı..

Yanlış anlaşılmasın..

Bugünlerde “hak, hukuk, adalet” naraları atanların beğenmedikleri sivil mahkemelerce değil..

Sivil mahkemeler de darbeci askerlerin emri altında idi ama..

Sivil mahkemelere de güvenmedikleri için, Genelkurmay Askeri Mahkemesi Savcılığı olaya el atıp, tutuklamayı yaptırmıştı..

Bu vesile ile “hak, hukuk, adalet” diyen şarlatanlara..

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Yorumlar

Sivil Mahkeme Yok

Dikta rejimlerinde sivil bir kurum olmaz. Belediyeye çaycı alınsa partiden referans aranıyorsa orada parti devleti vardır. Buna da diktatörlük denir.

İÇİN

MEYDANLARI DOLDURUP AYETLER OKUYUNCA ELLERİNİZ PATLAYANA KADAR ALKIŞLAYAN SİZLERDİNİZ BU ASKERİ DİKTATÖRÜ ÖZAL GİBİ POSTALINI YALADININIZ MAKAM KAPMAK İÇİN ADAMI KANDIRIYORSUNUZ
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