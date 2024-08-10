Hak ettiği küfür Türkçe'de henüz yok: Filistinli esire tecavüz eden İsrail askeri maskesini çıkarıp dalga geçti!

İsrail'in Gazze zulmü sürerken esirlere de korkunç işkenceler ve tecavüzlerin olduğu belirtiliyordu. Bir Filistinli esirin tecavüze uğradığı haberi dünya gündemine düşerken bunu yapan sapık yargılanmadığı gibi bir de maskesini çıkarıp ismini açıklayarak dalga geçerek destek istedi.

İsrail'in korkunç saldırıları ve zulmü Gazze'de her gün daha da dozunu artırarak devam ediyor. Öte yandan Filistinli esirlere yapılan zulümler de dünya gündeminde yer almaya başladı. Filistinli bir esire tecavüz eden İsrail askeri CH14 adlı İsrail kanalına kanalına maske ile çıkarak birliğini savunmuştu.

Kimliğini açıkladı maskesini çıkardı

Televizyona çıktığı için yedeklerden ihraç edilen 100. Birlik askeri kimliğini açıkladı. Kendini tanıtırken Yisrael Meir Mikro Achmea diyen sapık çektiği videoda şunları söyledi:

"Bu savaşı kazanmak için kendimizi güçlendirmeli, yakınlaşmalı, anlamalı ve birleşmeliyiz. Susmayı düşünmüyoruz. Sessiz kaldığımız günler sona erdi. Gerçek için ayakta duracağız ve yoldaşlarımız için buradayız. Biz hakikatin yanında olacağız ve onun için mücadele edeceğiz. Bütün İsrail halkına sesleniyorum: İlk gün, sabah saat 4'te Tel Aviv’e gelip bizi desteklemeniz için. Size ihtiyacımız var. Tüm İsrail halkı, lütfen. Çok teşekkür ederim."

İsrail askerlerinin bir Filistinliye tecavüz ettiği anların kamera kaydı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıdı.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye tecavüz etmesi diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar." ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Tecavüze maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.