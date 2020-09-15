  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi HAK belgelendirmesine KOSGEB’den destek
Ekonomi

HAK belgelendirmesine KOSGEB’den destek

Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile iş birliği kapsamında, akreditasyon belgelendirme ücretleri, işletmelere ek maliyet getirmeyecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:38:00 -
HAK belgelendirmesine KOSGEB’den destek

Belge, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB’den geri alınabilece. Kurum, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor. HAK’a yurt içinden ve dışından gelen helal akreditasyon başvuruları uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınıyor. Bu başvurular hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek, yapılan denetim ve değerlendirilme neticesinde ilgili standartlara göre helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlar akredite ediliyor.

“İşletmeler elleri daha da güçlenecek”

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Atılan bu adımla işletmeler, içinden geçtiğimiz küresel pandemi döneminde ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahatlarken, özellikle ihracat açısından ellerini daha da güçlendirecek. İşletmelerimizin, tanınırlığı ve geçerliği olan helal belgelerine sahip olması ülke olarak pazardaki yerimizi kuvvetlendirecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’
Dünya

15 dakikada hedefe varıyor, yeni silahı duyurdular! ‘ABD’liler bir fincan kahve içemeyecek’

Rusya’nın "Sarmat", "Avangard" ve "Yaris" füze sistemleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Amerikalılar için ‘’bu Rus füzesini püskürtme..
Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme
Siyaset

Türkiye ve ABD arasında flaş görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, s..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı