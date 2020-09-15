HAK belgelendirmesine KOSGEB’den destek

Belge, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim ve test ücretleri destek üst limitleri dahilinde yüzde 60 oranına kadar KOSGEB’den geri alınabilece. Kurum, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyon faaliyetlerini yürütüyor. HAK’a yurt içinden ve dışından gelen helal akreditasyon başvuruları uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınıyor. Bu başvurular hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek, yapılan denetim ve değerlendirilme neticesinde ilgili standartlara göre helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlar akredite ediliyor.

“İşletmeler elleri daha da güçlenecek”

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Atılan bu adımla işletmeler, içinden geçtiğimiz küresel pandemi döneminde ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahatlarken, özellikle ihracat açısından ellerini daha da güçlendirecek. İşletmelerimizin, tanınırlığı ve geçerliği olan helal belgelerine sahip olması ülke olarak pazardaki yerimizi kuvvetlendirecek.”