HAK belgelendirmede yeni alanlara odaklandı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, bu yıl helal akreditasyon portföyünü yeni uygulama alanlarıyla genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Soylu, kurumun 2021’deki faaliyetleri ve 2022 hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu. HAK’ın, fiziki ve beşeri altyapısını tamamlayarak 2019’da akreditasyon başvurularını kabul etmeye başladığını anımsatan Soylu, ilk aşamada gıda alanında ürün belgelendirmesi yapan kuruluşlara yönelik akreditasyon hizmeti sunmaya başladıklarını söyledi.

54 akreditasyon başvurusu

Soylu, 2021 sonu itibarıyla HAK’ın 54 akreditasyon başvurusunu işleme aldığı bilgisini vererek, “Başvuru sahibi belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası standartlara göre belge verip vermediklerine yönelik incelemeler HAK personeli tarafından yapılmış, saha denetimleriyle yeterlilikleri teyit edilmiştir. Denetimler sonucu gıda alanında 640’ın üzerinde helal uygunluk belgesi HAK akreditasyonu kapsamına alınmıştır” diye konuştu. Asgari gereklilikleri sağlayamayan kuruluşların başvurularını olumsuz olarak neticelendirdiklerini ifade eden Soylu, HAK’ın, helal akreditasyon taleplerine ilişkin belge incelemeleriyle saha denetimlerini sürdüreceğini ve güvenilir kuruluşların belgelerini akredite edeceğini bildirdi.

‘Müslüman dostu turizm’

Soylu, HAK’ın bu yıl helal akreditasyon portföyünü yeni uygulama alanlarına genişletmeyi hedeflediğine işaret ederek, gıdanın yanında kozmetik ürünler, turizm ve helal alanında deney hizmeti sunan laboratuvarların akreditasyon programlarının da uygulamaya konulacağını dile getirdi. Çeşitlenen programlarla daha fazla helal belgesinin kurumun akreditasyonu güvencesi kapsamına alınacağını vurgulayan Soylu, “Bu yıl, son dönemde küresel ölçekte önemi artan ‘Müslüman dostu turizm’ sektörü de akreditasyon süreçlerimizde yerini alacak. Bu alandaki belgelendirme faaliyetleri İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT/OIC) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) yaklaşımı esas alınarak HAK güvencesine kavuşacak” değerlendirmesinde bulundu. Soylu, kısa ve orta vadeli hedefler çerçevesinde Türkiye’de ve yurt dışında helal belgeli ürün ve hizmet ticaretinde kurumun kural koyucu statüsünün güçleneceğini ve ortak kurallara göre bir helal belgelendirme sistematiğinin inşası için küresel düzeyde başat rol oynayacağını anlattı. HAK’ın, “OIC/ SMIIC Standartları” ekseninde sunduğu helal akreditasyon hizmetleriyle orta ve uzun vadede belgelendirme maliyetlerinin ve İslam coğrafyası içindeki ticarette teknik engellerin asgari düzeye çekilmesinin de mimarı olacağı belirten Soylu, şunları söyledi: “Kurumumuzun görevleri arasında helal akreditasyon faaliyetleri yürütmenin yanı sıra helal akreditasyonun önemini artırıcı faaliyetler yapmak ve bu kapsamda eğitimler vermek de yer alıyor. Bu çerçevede, helal belgelendirme kuruluşlarında görev alan kişiler, bu sektörlerde çalışan profesyoneller ve yeni mezun gençler başta olmak üzere geniş yelpazedeki paydaşlarımıza yönelik farklı kategorilerde eğitim faaliyetleri düzenliyor ve gerek ülkemizde gerekse yurt dışında helal kalite altyapısı alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine özel önem atfediyoruz.”

10 eğitim düzenlendi

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, HAK ve SMIIC arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde “OIC/SMIIC Standartları”na yönelik verdikleri eğitimlerin dünya genelinde geçerliliğe sahip olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda 2021’de 3’ü yurt dışına yönelik olmak üzere 10 eğitim düzenlediklerini, bu eğitimlere 200’ün üzerinde kişinin katıldığını bildirdi. Soylu, “2022’de eğitim faaliyetlerimize devam ederek, kurumumuzu helal kalite altyapısı alanında bir eğitim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.