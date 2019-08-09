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"Hak, adalet, hukuk diyenlerin işçi kıyımları yaptıkları ortada"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "Hak, adalet, hukuk diyenlerin, maalesef ilimizde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde nasıl işçi kıyımları yaptıkları ortada"- "(Belediyelerdeki işten çıkarmalar) Bu işlerin takipçisi olacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sayın Bakanımızla dün akşam görüştüm. İnşallah bir müfettiş görevlendirecekler ve bu belediyelerdeki işçi çıkarmalarını, maaş ödememe gerekçelerini yerinde inceleyecekler"

09 Ağustos 2019 Cuma 20:37
"Hak, adalet, hukuk diyenlerin işçi kıyımları yaptıkları ortada"

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Hak, adalet, hukuk diyenlerin, maalesef ilimizde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde nasıl işçi kıyımları yaptıkları ortada." dedi.

Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı ve ardından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada konuşan Sarıeroğlu, yerel seçimlerin geride kaldığını ancak çalışmalarını durdurmadıklarını, mahalle mahalle gezmeye devam ettiklerini, vatandaşların taleplerinin kendilerinin temel önceliği olduğunu söyledi.

Lafla, polemiklerle işleri olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, seçimsiz bir dört yıl olduğunu ve bu dönemi verimli şekilde geçirmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, ekonomideki gelişmelerden bahsederek, şöyle konuştu:

"Bugün, ekonomimize yapılan darbenin bir yılını değerlendirdiğimizde, dengelenme sürecini geride bıraktığımızı ve inşallah başta enflasyon olmak üzere döviz kurları olmak üzere, faizlerde aşağıya doğru düşme eğilimini hep birlikte görüyoruz. Bunların etkisini sadece rakamlarda değil hayatımızın her alanında, önümüzdeki dönemden itibaren çok daha güçlü şekilde hissedeceğiz."

Ekonomide atılacak adımlarla 2019'un son dönemi ve 2020'nin, Türkiye açısından sıçrama noktası olacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Devletimiz, hükümetimiz yaklaşık 12,5 milyon emeklimize 13 milyar TL tutarında bir ikramiye ödemesi gerçekleştiriyor. Bütün çalışanlarımızın, memurlarımızın maaşları günlerce önceden ödeniyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere yapılan ödemeler hakkında da bilgi veren Sarıeroğlu, bunların güçlü ekonomiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

- "Hak, adalet, hukuk diyenlerin işçi kıyımları yaptıkları ortada"

Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmalara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Adana pozitif şekilde anılsın isterken, maalesef üzücü şekilde şehrimizin şu anda gündemde olmasından dolayı üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Hak, adalet, hukuk diyenlerin, maalesef ilimizde ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde nasıl işçi kıyımları yaptıkları ortada. Bunun üzücü tarafı buradaki emekçi kardeşlerimizi, bankamatikçi yaftasıyla damgalayarak kamuoyu nezdinde maalesef ki yaptıkları haksızlığa ve hukuksuzluğa bir kılıf olarak ortaya koymuş olmaları. Adana'da yaşanan süreç, görüyorsunuz. Adana, belediyenin herhangi bir yatırımıyla gündeme geldi mi? Hayır. Herhangi bir projeyle gündeme geldi mi? Hayır. İlk başta maalesef sinek gündemiyle gündeme geldik, yıllarca mücadele edilen sinek ve haşere konusu, tekrardan 29 sene sonrasında Adana'nın gündeminin ortasına oturdu."

Sarıeroğlu, belediyelerdeki işten çıkarmalar konusundaki tepkisini sürdürerek, şunları kaydetti:

"Adana'da, 800'ün üzerinde olduğu söylendi ama bende olan bilgi, bu rakamın 2 bin 500'lere kadar ulaşacağı. Bu işlerin takipçisi olacağım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptım. Sayın Bakanımızla dün akşam görüştüm. İnşallah bir müfettiş görevlendirecekler ve bu belediyelerdeki işçi çıkarmalarını, maaş ödememe gerekçelerini yerinde inceleyecekler. Şimdiye kadar bankamatikçi dediler, herhangi bir şey ortaya koyamadılar."

Milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı toplantının ardından, Çelik ve Sarıeroğlu herkesle tek tek tokalaşarak partililerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 20:37
  1. Adana
  2. Jülide Sarıeroğlu

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