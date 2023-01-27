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Dünya Haiti'de polisler Başbakan Henry'nin özel konutuna saldırdı
Dünya

Haiti'de polisler Başbakan Henry'nin özel konutuna saldırdı

Karayip ülkesi Haiti'de, çetelerce son 1 ayda öldürülen 10'dan fazla güvenlik gücü nedeniyle polisler Başbakan Ariel Heny'nin özel konutuna saldırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 06:56:00 - 2023-01-27 06:56:26
Haiti'de polisler Başbakan Henry'nin özel konutuna saldırdı

Bölge basınında çıkan habere göre, Arjantin'den dönen Henry, polislerin yoğun protestosu nedeniyle bir süre havalimanında mahsur kaldı.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından özel konutuna götürülen Henry, burada da polislerin taşlı ve molotofkokteyli saldırısına uğradı.

Başken Port-au-Prince'de silah seslerinin duyulduğu ve halkın evlerine kapanmak zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Çetelerin silahlı saldırıları sonucu son 1 ayda 10'dan fazla polis hayatını kaybetmişti.

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk; Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açmıştı.

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