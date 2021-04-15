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Dünya Haiti'de Başbakan görevinden istifa etti
Dünya

Haiti'de Başbakan görevinden istifa etti

Haiti'de Başbakan Joseph Jouthe, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye görevden ayrılma kararını sundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 00:41:00 -
Haiti'de Başbakan görevinden istifa etti

Karayip ülkesi Haiti'de Başbakan Joseph Jouthe, Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye görevden ayrılma kararını sundu.

Jouthe, görevinden ayrılmasına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamazken, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Ekselansları Jovenel Moise'ye istifamı sundum. Ülkeme Başbakan olarak hizmet etmek benim için onur oldu." ifadelerini kullandı.

İstifası Moise tarafından kabul edilen Jouthe, 2 Mart 2020'den bu yana beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Moise, "Ülkemizin siyasi ve kurumsal istikrarı için güvensizliğe yol açacak sorunlardan kaçınmak ve siyasi diyalog kanallarını sürdürülmesi için Bakan Claude Joseph, Başbakan olarak atanmıştır." ifadelerini kullandı.

Claude Joseph, Haiti'de Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Ülkede Moise'nin görevden ayrılması talebiyle Ekim 2020'den bu yana gösteriler düzenleniyor.

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